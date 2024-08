Rector de universidad indígena es enviado a la cárcel por abuso sexual

Testimonios de las víctimas

Registra en las diligencias que una de las víctimas reveló que trabaja en la Universidad Indígena Productiva Guraní, Unibol, desde marzo. “El 9 de julio el denunciado ingresó a la oficina donde trabajo, cerró la puerta acercándose por mi detrás, me mordió la oreja, me agarró la cara, me besó. En ese momento me pongo mal y agacho mi cabeza. Luego el rector se aleja riéndose y diciendo que soy muy hermosa y bonita. Le dije que él tiene una familia y de nuevo se acercó y forcejeándome para besarme nuevamente y tocarme los pechos”, agregó