Refugiado en los brazos de su madre, el niño Lucas busca superar el trauma tras su secuestro

La familia insiste en que no saben quiénes pudieron haber secuestrado a su hijo. La madre contó a la red Unitel que, ese viernes, vio a su hijo por última vez a las 19:00, es decir antes del secuestro. Una hora más tarde fue informada de que sujetos desconocidos había secuestrado a Lucas. La gente se movilizó y la alerta empezó a circular por las redes sociales, pero esa noche, no lograron dar con el niño.

"Mi hijo tiene mucho miedo, me dice: Mamá y me abraza fuerte. Lo amarraron, lo maniataron, aún tiene sus marquitas. También lo cambiaron de ropa, porque esa (ropa) que tenía puesta, cuando lo encontraron, no es su ropa", contó la madre.