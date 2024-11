Regaló croissants en la cola para gasolina: "No puedo cambiar la situación, pero sí sumar un gesto y hacer más llevadera la espera"

"Me di cuenta que se la está pasando mal en las colas, hay peleas porque la gente ya perdió la paciencia y está mal 'encachada'", entonces se le ocurrió la idea de regalar sus croissants.

"Yo también estoy irritable y si puedo colaborar en bajar un poquito los ánimos, pues lo hago, por lo menos un rato, los dos minutos que dure el croissant". Era viernes y hacía mucho calor. Laura Sofía se acercaba a los autos y ofrecía sus masitas ante l a cara de asombro de las personas. Al principio le daba verg üenza, pero solo uno no le aceptó su ofrenda. "Seguro estaba a dieta", dice riendo. Las personas no esperaban que alguien regale algo. Después de unos segundos de procesar el gesto amable, agradecían , le devolvían una sonrisa y ella quedaba contenta, creyendo que en algo estaba ayudando y esa sensación tan bonita la sigue sintiendo.

"Creo que algunos pensaban que los estaba vendiendo , me arrepentí de no haberme puesto un letrero que diga que eran gratis", se ríe mientras revive ese viernes feliz.

No es fácil hablar a un extraño y abordarlo, pero valió la pena. En realdiad, Laura Sofía es una emprendedora , es pastelera y da consultorías, hace poco estuvo en Brasil dando una de ellas. Es propietaria de Serendipity, una pastelería de autor desde hace 10 años, pero esta vez, lejos de su cocina, de tenis y jeans, venció la timidez y se lanzó a ejecutar su plan: que las personas se sientan acompañadas en medio de la espera.

"No puedo cambiar la situación, pero sí puedo sumar un gesto, un te acompaño, y eso al final es lo que creo que nos define", dice ella, refiriéndose a la calidad humana de la gente en general, pero del cruceño en particular.

Esta pastelera cruceña espera que su gesto se vuelva contagioso: "te invito a que vos también lo hagás, no importa si es un croissants, un cafecito, un vaso de agua o de chicha", lo dice porque no se avizora que las colas vayan a llegar a su final, por lo menos no en lo inmediato.



Subió a su TikTok su hazaña, que va por poco más de 12 mil likes. "En este momento cada gesto cuenta y hace la diferencia, porque cuando ayudamos, nos ayudamos todos".