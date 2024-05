Régimen Penitenciario: "No hay condiciones para trasladar a Camacho a Santa Cruz"

El director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, afirmó este martes que "no existen las condiciones" para trasladar al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, a la capital cruceña para su audiencia de juicio oral por el caso 'Decretazo', programada para el lunes 27 de mayo.



Limpias confirmó que el Centro Penitenciario de Chonchocoro, en La Paz, donde se encuentra detenido Camacho, ha recibido la notificación oficial para el traslado, pero que tras un análisis exhaustivo de los informes sobre riesgos y condiciones emitidos en anteriores ocasiones, se ha determinado que no es viable realizar el traslado en este momento.



La autoridad argumentó que se debe garantizar la seguridad tanto de Camacho como de los custodios que lo acompañarían en el viaje. "No podemos poner en riesgo la integridad de nadie", señaló.



Esta declaración surge luego de que el Tribunal de Sentencia 8vo de Santa Cruz emitiera una orden judicial disponiendo el traslado de Camacho a Santa Cruz un día antes de la audiencia, recalcando la presencialidad obligatoria del acusado en el juicio.



Cabe recordar que este es el tercer intento de traslado de Camacho para su audiencia. En marzo pasado, el traslado fue suspendido por vicios procesales y la ausencia del acusado, mientras que una segunda audiencia fijada para abril también se canceló.



El caso 'Decretazo' se refiere a la presunta aprobación irregular del Decreto Departamental 373 en 2022. Camacho está acusado del delito de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado y las leyes por haber encargado sus funciones al entonces secretario de Gestión Institucional, Miguel Ángel Navarro, en lugar del entonces vicegobernador Mario Aguilera, antes de un viaje a Brasil en marzo de 2022.