Reinerio Vargas, el candidato “pragmático” a líder cívico que busca integrar a la universidad con el Comité pro Santa Cruz

“Si usted me preguntaba hace dos meses seguro ni pasaba por mi cabeza este escenario, pero alguien me propone y uno empieza a pensarlo”, confesó Reinerio Vargas , vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), que ahora está en carrera para la presidencia del Comité pro Santa Cruz.

“Reinerio no es radical, es muy pragmático , nosotros como médicos hacemos un análisis, un diagnóstico y tenemos que buscar una solución. Lo mismo pasa acá, estamos en una crisis profunda, prácticamente a las puertas de que quieran hacer lo que hicieron en Venezuela, han secuestrado a la primera autoridad electa del departamento, no puede ser que estemos tan pasivos” , sostuvo.

“Hay que incluir, hay que escuchar al pueblo, tenemos mecanismos para hacer encuestas, análisis en redes. No me gustaría quedarme cerrado o que me hagan un círculo que me ciegue”, añadió.