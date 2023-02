Reinerio Vargas no calla y dice a Calvo: “Exigimos que hagas respetar la institucionalidad, el Comité nació en la universidad, por si no lo sabías”

Se calientan las elecciones en el Comité pro Santa Cruz a raíz de las fricciones y acusaciones lanzadas entre actores de este proceso. Este sábado, el vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Reinerio Vargas — y aspirante a la presidencia de esta entidad— respondió a las alusiones vertidas por el actual titular de la institución cruceña, Rómulo Calvo. Este mismo sábado, el líder cívico dijo que la candidatura del académico responde a interés políticos y no cívicos.



Recientemente, Vargas fue inhabilitado como candidato al Comité pro Santa Cruz por recibir solo 4 de los ochos votos que necesita para poder participar como candidato, según la Junta Electoral. El vicerrector fue postulado por una parte del movimiento cívico de la provincia Cordillera.

Tras este anuncio, Reinerio Vargas no guardó silencio y denunció “una manipulación por parte de la Junta Electoral”, que es la encargada de llevar adelante las elecciones en la institución cruceña. Este sábado, acompañado por sus compañeros de formula llegó para presentar nuevamente su candidatura, pero se encontró con las puertas cerradas del Comité.

Abordado por los medios de comunicación, el vicerrector lamentó que la entidad no hubiera abierto sus instalaciones para que puede presentar nuevamente su candidatura.

“Hemos venido los tres candidatos para que se subsane el error de la Junta electoral; ellos deberían rectificarse. Me extraña que estando próximo a una elección estén trabajando como si fuera una oficina”, dijo Vargas.

Luego denunció que el actual líder cívico muestra una total falta de respeto a su persona al expresarse de forma despectiva contra él. Rechazó las aseveraciones que lo ubican como un candidato que responde a interés políticos. Es más, aseguró que lo han vinculado con el actual partido de Gobierno, el MAS.

“Nos acusan que estuviéramos siendo financiados por el masismo; imagínense ustedes. Nosotros somos los defensores de la institucionalidad del Comité Cívico y no como ellos, que han negociado entre tres y cuatro personas la voluntad de un pueblo, no estamos para que nos digan eso”, expresó.

Insistió en que la Junta Electoral ha cometido un abuso con su inhabilitación “porque la misma cívica que nos proclamó, es la misma que voto por José Serrate como presidente de los cívicos provinciales. “O sea, en un lado sirve y en otro no. No seas sinvergüenza, hombre, respeta la institucionalidad, no seas obsecuente. Yo te hablé para que hablemos, no seas cobarde”, dijo en alusión a Calvo, aunque sin citarlo.

En este contexto, Vargas exigió al actual líder cívico hacer respetar la institución cívica “porque no es de él sino de todo el pueblo” y no de unos cuantos.

“Rómulo, exigimos que hagas respetar esta institución, que no es tuya. Nació de la universidad por si no has leído la historia, (nació) para defender a este pueblo y no para defender personas, economía o intereses”, dijo Vargas.

Por último, dio a entender que varios grupos no quieren que él participe en el proceso y que el actual presidente del Comité pro Santa Cruz es uno de ellos.

Insistió en que será candidato y que el lunes volverá a presentar su candidatura. Es más dijo que su único objetivo es poder ser parte del proceso, pero que, si pierde en las urnas, será el primero en apoyar al ganador de estas elecciones.

"El día de las elecciones vamos estar acá para que nos elijan, tiene que haber democracia, no tiene que haber dedazo. Basta de imposiciones si no nos ganan en unas elecciones, nosotros les vamos a levantar la mano y los vamos a apoyar. Pero no sean atrevidos al querer inhabilitarnos", señaló Vargas.





