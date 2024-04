Remiten a Manuel Saavedra a la Comisión de Constitución

Por siete votos a uno, el Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra aprobó remitir a la Comisión de Constitución al concejal Manuel Saavedra. Esto debido a un incidente con la concejal Noemy Centellas.

La aludida asegura que fue víctima de maltrato por Saavedra por un incidente en el parqueo del mismo Concejo, el pasado miércoles 17 de abril.



Querían enviar el caso directo a la Comisión de Ética

Aunque la solicitud de la concejal Centellas y el resto de sus colegas en el hemiciclo era derivar el caso a la Comisión de Ética, el procedimiento legal indica que primero debe remitirse a la de Constitución, para su análisis de pertinencia.

Es así que, la tarde de este martes y, a pesar de la ausencia del concejal Saavedra en el Legislativo, los concejales de Movimiento Al Socialismo, Comunidad Autonómica y Unidad Cívica Solidaridad determinaron enviar el caso a la Comisión de Constitución para su respectiva evaluación.



¿Qué dice Saavedra?

"No me quiero referir al tema. Además, el caso se refirió a la Comisión de Constitución, no al de Ética", dijo Saavedra al El Deber, que en primera instancia dio conocer que el incidente pasaría directo a la segunda comisión.

¿Qué fue lo que pasó con los concejales Saavedra y Centellas?

De acuerdo con el relato, el pasado 17 de abril, la concejal Centellas, suplente de la concejal Karina Orihuela, llegó hasta las instalaciones del Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra y estacionó su vehículo.

Según Centellas, ella acudió a realizar tareas propias de su cargo, no había demorado cuando le solicitaron mover su motorizado porque obstaculizaba el tránsito de otro. Fue entonces cuando pidió a alguien que le ayudara a mover el vehículo, pero entonces esta persona volvió con ella para indicarle que el concejal Saavedra le había quitado la llave.

"Cuando acudí al lugar, no solo confirmé que tenía la llave de mi vehículo particular, sino que además me reclamó por qué me parqueaba en lugares que eran solo para los concejales titulares, siendo yo suplente", remarca en una parte del relato, que continúa desarrollando en un intercambio de palabras.

"Él (Saavedra) no me puede llamar 'desubicada'. No estaba haciendo nada incorrecto. No se qué tenía ese día contra mí, pero no podemos permitir esto en el Concejo. Nosotros tenemos que pelear para que se eviten las agresiones contra las mujeres", reclamó la tarde de este martes la concejal en pleno hemiciclo.

Los otros concejales se pronunciaron

Aunque la mayoría de los concejales se manifestaron en contra de Saavedra, la concejal Lola Terrazas, sostuvo que es importante conocer a detalles el hecho. "Se ha viralizado un video en redes sociales ya editado, hay que saber qué pasó antes y después. Además no está el concejal aludido para dar su versión. Por eso prefiero en este tema, abstenerme", indicó Terrazas.

