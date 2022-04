Remiten proceso contra Rómulo Calvo a un juzgado en San Ignacio de Velasco y él denuncia que quieren detenerlo "como sea"

Escucha esta nota aquí

Tras dos años de que las investigaciones en contra del presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, por los desbloqueos en Santa Rosa de la Roca ocurridos en 2020 se desarrollen en la capital cruceña, la mañana de este viernes el vocal Julio Nelson Alba dictó un fallo reconociendo competencias de un juez de San Ignacio de Velasco para que el proceso se traslade a esa localidad, ignorando su condición de detención domiciliaria.



El presidente cívico dijo que los vocales de la Sala Penal Tercera se "lavaron las manos" con esta determinación, la cual considera un abuso ya que tiene detención domiciliaria y no podrá retornar hasta su domicilio en un solo día, lo que podría causarle su detención.

"Es un abuso, estoy con detención domiciliaria, yo no puedo ir a San Ignacio y volverme en un mismo día. Si no estoy en mi casa puedo ser detenido porque van a usar mi presencia en San Ignacio para decir que no estuve guardando mi detención domiciliaria, es decir, buscan como sea detenerme", señaló Calvo.







Martín Camacho, abogado del líder cívico, indicó que la decisión de los vocales de remitir el proceso con el juez natural se trataría de una estrategia para poner en indefensión a Calvo y detenerlo debido a la condición de detención preventiva que tiene.

“Los vocales de la Sala Penal Tercera en una incorrecta fundamentación han dictado una resolución revocando el fallo de la autoridad jurisdiccional. Han reconocido una competencia de un juez en San Ignacio cuando durante por más de dos años la investigación se ha llevado a cabo en Santa Cruz”, explicó el abogado.

El caso está referido a un presunto intento de homicidio, que habría sucedido el 20 de agosto de 2020 en Santa Rosa de la Roca (provincia Velasco). De acuerdo con Calvo, en esa fecha él no estuvo en ese lugar.