Repartidor de Yaigo fue brutalmente golpeado en Equipetrol

Escucha esta nota aquí

El repartidor de Yaigo, que fue brutalmente golpeado por una persona no identificada la noche del miércoles en Equipetrol, denunció este jueves en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) a su agresor y pide que se haga justicia.

El video de la agresión se hizo viral en las redes sociales y la víctima, Gunter Salvador Huayta Tunari, contó su versión de los hechos, luego de declarar en la Policía.

Huayta cuenta que entre las 21:00 y las 21:30 se encontraba esperando un pedido fuera del local Vaca Morena, de Equipetrol, cuando una camioneta blanca, conducida por el agresor choca con la parrilla de su moto y la movilidad queda con un raspón en la parte lateral. En ese momento baja el conductor del vehículo y le exige que le pague 700 dólares por el raspón. “ Yo, la verdad, le dije que no tenía esa cantidad de dinero, porque trabajo al día y no tengo esa plata. Entonces una señora baja de la camioneta e intentó quitarme mi celular ; le dije: ‘Por favor, no le estoy faltando el respeto’ y de ahí el hombre empieza a golpearme”.

Debido a los golpes le tuvieron que hacer cuatro puntos en la ceja, tuvo daños en uno de sus ojos y contusiones por los golpes. “Hago la denuncia porque quiero que se haga justicia y para que esto no le vuelva a suceder a otros colegas”, dijo Huayta a los medios de prensa a la salida de la Felcc.

Ariel Valverde, CEO de la empresa Yaigo, aclaró que Huayta es un socio conductor que presta servicios a la compañía y que, desde que ocurrieron los hechos, lo han tratado de apoyar. “Nosotros, desde el primer momento que hemos sabido del altercado, le hemos brindado apoyo, pero él, de manera personal, tiene que hacer la denuncia y obviamente nosotros lo apoyamos en lo que sea necesario como socio conductor. No podemos hacer algo más porque no pertenece a la compañía”, explicó Valverde.

Hasta el final de la tarde de este jueves aún no se conocía el nombre del agresor.

Vea el video: