Reportan dos casos de coqueluche en la provincia Ñuflo de Chávez

La provincia Ñuflo de Chávez registra solo dos casos activos de coqueluche, uno en el municipio de San Julián y otro en Concepción, así lo informó este martes Juan Eloy Monje, gerente de Red de Salud.



En ambos casos se trata de menores de cinco años y que están internados recibiendo atención especializada en los hospitales de los municipios respectivos. El estado de salud de los pacientes es estable, explicó.



Monje indicó que se están realizando estudios de laboratorio para determinar si los niños tenían o no la vacuna contra este mal, independientemente de los datos que brinden los padres ya que en muchos casos la información que proporcionan no es real.



La autoridad de salud sostuvo que la coqueluche es una enfermedad bacterial, altamente contagiosa, por lo que se recomienda mantener las medidas de bioseguridad.



Explicó que la mejor forma de prevenir la enfermedad es cumpliendo los esquemas de vacunación y protegiendo a los niños, que son los más vulnerables.



"Los padres no deben poner excusas. En todos los hospitales hay vacunas suficientes. Con la vacuna, la enfermedad no llegará a extremos y pasará como un resfrío común", manifestó.



Monje informó que este martes se realizará un taller en San Julián para abordar exclusivamente la coqueluche, participarán diversos sectores de la población. El encuentro se replicará en otros municipios de la red.