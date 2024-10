Reportan escasez de agua potable en una comunidad en Concepción

La sequía golpea con fuerza a Candelaria, una comunidad ubicada en el municipio de Concepción. El único pozo que les proveía de agua se secó y la gente (cerca de 700 habitantes), no tiene ni para el consumo.



Los comunarios hacen un llamado desesperado a las autoridades e instituciones a solidarse con la comunidad, llevándoles el líquido vital.



“El gobierno municipio hace tiempo que ya no nos trae agua. La situación es crítica. No tenemos ni para tomar ni para cocinar, peor para bañarnos o lavar”, dijo Carlos Faldín, viviente del lugar.



Candelaria, ubicada a 20 kilómetros de Concepción, fue una de las primeras comunidades en declararse en desastre por sequía y aún así no recibió ayuda.



Además de la falta de agua, estamos en permanente emergencia por los incendios forestales. Los hombres hacemos guardia todas las noches para evitar que el fuego entre a la comunidad”, explicó Faldín.



Así como Candelaria, otras comunidades de Concepción también sufren por la falta de agua. Los atajados de donde toman los animales, están contaminados por las cenizas que dejan los incendios y la situación es muy crítica.