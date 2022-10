Reportan la cifra más baja de contagios de la quinta ola de covid-19

Las autoridades resaltan que en esta jornada no se lamenten decesos a causa del coronavirus, más al contrario, la cifra de recuperados alcanza a los 33. Sin embargo, en las Unidades de Terapia Intensiva hay 14 pacientes, de los cuales 4 están acoplados a un respirador artificial.



Es por ello, que las autoridades exhortan a la población a no descuidar las medidas de bioseguridad y cumplir con el esquema de vacunación para evitar mayor complicación de la enfermedad.