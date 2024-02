Reprograman audiencia de Sosa por el caso BRT para el 27 de febrero

Nuevamente la audiencia de medidas cautelares por el denominado caso BRT, fijada en contra de la exconcejal y exalcaldesa, Angélica Sosa, fue reprogramada para el 27 de febrero de la presente gestión.

Para la propia investigada, cree que la reprogramación en reiteradas oportunidades se debe a que, no quieren que se llegue a un juicio, donde asegura que demostrará que fue sometida a la justicia y privada de libertad por dos años, de forma injusta, sin tener la presunta autoría del hecho.

Sosa se presentó a la sala de audiencias en el juzgado 1ro de Anticorrupción, en el piso 13 del Palacio de Justicia, donde finalmente el juez Roberto Parada Mole, determinó suspender la misma.

"Esto se va alargando porque yo creo que no quieren llegar a juicios para que yo demuestre que he sido sometida a la justicia en cárcel durante dos años de forma injusta, de forma incorrecta y sin tener autoría en el supuesto hecho que hoy se investiga. Se suspendió la audiencia para el 27 de febrero del presente año", dijo.

Señaló que el proceso ya está en etapa de juicio, pero que con esta audiencia de medidas cautelares, lo que pretende la parte acusadora, la gestión actual del Municipio, es retroceder el caso. "¿Cómo usted va a retroceder lo que se celebró hace dos años atrás, que fue la audiencia cautelar, donde se demostró que no tengo autoría porque estoy investigada como concejal municipal y la fiscal Rose María Barrientos indica el 99.9%, no he firmado nada, entonces el juez me da libertad irrestricta", cuestionó Sosa.

Sostiene que la postergación de las audiencia, que van entre cuatro a cinco, solamente buscan poner nerviosa a la gente. "Voy a decirle a Santa Cruz, me voy a defender con tranquilidad, con la verdad, con el Señor, y demostrar que he estado dos años encarcelada de manera injusta en un hecho donde yo era concejal; y no estoy criticando una obra del ingeniero Percy, siempre diré que es, fue el mejor alcalde y que este plan de movilidad urbana solo quería darle comodidad a los vecinos", declaró.

Reiteró que estará presente las veces que sea citada, seguirá firmando las actas y cumpliendo con las medidas impuestas en su contra. "Jamás se me pasó por la cabeza irme, es más, cuando empezó esto de los ítems, me vine del extranjero a dar la cara y fui aprendida en calidad de testigo. Entonces, analicemos, qué clase de situación es por la que uno atraviesa; ¿a quién uno le cae mal, o a quién le estorba?, por que esta situación tan incorrecta y seguramente querrán sumar más procesos, pero me defenderé porque trabajé por Santa Cruz con responsabilidad", expresó.

Rolando Ribera también es investigado por el caso BRT/Foto: Juan Carlos Torrejón

Sosa cuenta con arresto domiciliario, pero adelantó que junto a sus abogados solicitarán que pueda trabajar, medida que aún está siendo analizada por sus abogados.

Por su parte, el abogado de Sosa, Arturo Heredia, indicó que solicitarán la libertad irrestricta para su defendida, además que creen que no corresponde esta audiencia de medidas cautelares porque ya está con acusación y lo que debería proseguir es ir a juicio.

Agregó que la fiscal asignada al caso en un informe precisó: "Es importante que vuestra autoridad conozca que todos los contratos en su mayoría, mejor dicho que el 99.9% no fueron firmados por la arquitecta (Sosa), eso, de manera objetiva, el Ministerio Público le hace saber, pero si en su momento ella debió fiscalizar con la obligación que tenía de acuerdo al reglamento del Concejo Municipal", detalla parte del documento en el cuadernillo de investigaciones, por lo que Heredia señala que no aplica una medida cautelar y solicitarán ante el juez la libertad irrestricta.

Esta misma audiencia cautelar, en la que Sosa y el exsecretario de Movilidad Urbana, Rolando Ribera, son investigados, viene suspendiéndose por lo menos cuatro a cinco veces, señaló el abogado.