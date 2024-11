Rescatan a menor desparecida en un alojamiento y aprehenden a dos sujetos

El Fiscal departamental agregó que el Ministerio Público no permitirá que este tipo de hechos queden en la impunidad, "no importa si son con fines de lucro o no, sea de manera consentida o no, se actuará de manera inmediata, porque el objetivo es promover la protección integral y reforzada de las niñas, niños y adolescentes como está plasmado en el plan operativo de nuestro Fiscal General del Estado, Roger Mariaca”.