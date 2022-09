Rescatan el cuerpo de un niño ahogado en el Río Grande

"No hay palabras que le puedan dar consuelo a la familia, por eso recomendamos a los padres que no dejen a sus hijos sin supervisión a la hora de ir al río. Cumplan con las medidas de seguridad, no ingresen al agua sin conocer la zona y usen chalecos salvavidas. Los niños no pueden entrar al río sin la supervisión de una persona mayor", manifestó la secretaria de Seguridad Ciudadana.