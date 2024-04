Rescatan los cuerpos de padre e hijo ahogados en Samaipata

De acuerdo al informe policial otorgado por el comandante de la policía de la provincia Florida, Luis Solares, el trágico hecho se suscitó cuando la familia acudió al sector de la curva Las Petacas, a la altura del derrumbe del kilómetro 55, en el municipio de Samaipata, para pescar, pero cuando el adolescente cruzaba el río fue llevado por la fuerza de las aguas y pidió auxilio, al ver que no podía salir de las aguas, el padre en su desesperación intentó salvar a su hijo, pero no pudo.