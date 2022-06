Rescatan otro ‘culotapado’ en menos de 48 horas en la capital cruceña

Escucha esta nota aquí

Un evento poco inusual se produjo esta semana en la ciudad de Santa Cruz: un biólogo rescató a dos ‘culotapados’ (Calytophractus retusus) en zonas urbanas de la capital cruceña en menos de 48 horas.

Este pequeño armadillo es catalogado por algunos científicos y biólogos como uno de los 10 mamíferos más extraños del mundo debido a la escasa información que se tiene sobre él. Según el sitio Mongabay, en los últimos 162 años solo se han reportado 12 registros.

El primero fue encontrado la noche del lunes cerca del nuevo Mercado Abasto y trasladado por el biólogo y rescatista de fauna silvestre Luis Gálvez a un bosque de tipo cerrado y arenoso por la ruta a Terebinto.

Mientras que el segundo fue notificado a Gálvez a los pocos minutos de que EL DEBER publicara el primer hallazgo. Tras recibir la llamada, el biólogo se dirigió a la urbanización Villa del Sol II, ubicada sobre la carretera a Paurito, para rescatar al animal.

“Me llamaron una media hora después de la publicación y me dicen que sacaron mi número de la nota. Ese mismo rato me fui a rescatarlo porque me dijo que lo tenían hace un día en su casa y eso me preocupó”, señaló el biólogo.

El ejemplar era una hembra de 16 centímetros que se encontraba en buen estado de salud. Según la familia que la tenía, había aparecido hace un día en la puerta de su casa. Sospechan que la quema de un lote baldío ocasionó que el pequeño armadillo escape del fuego y llegue a parar con ellos.

Al igual que el primero, éste fue liberado por Gálvez en el bosque por la ruta a Terebinto.

Entre los pocos datos que se tienen de este armadillo minúsculo, se conoce que pasan la mayor parte de sus vidas bajo tierra y se alimentan de insectos. Tienen un caparazón blando a diferencia de otras especies similares, su cola es única porque puede ser utilizada como trípode y sus patas son muy fuertes porque las utilizan para “nadar dentro de la tierra”.