Rescatista presencia cruel atropello de perro y pide ayuda para identificar al responsable

Un nuevo caso de crueldad animal conmueve a la ciudad de Santa Cruz. Grecia Manrique, rescatista independiente, presenció el jueves pasado el atropello y muerte de un perrito en la avenida Piraí y tercer anillo, a la altura del centro comercial Indana. El conductor, que iba acompañado de su familia, no solo no auxilió al animal, sino que aceleró y se dio a la fuga.

"No puede ser que con una ley ya establecida en Bolivia, que hay sanción, que hay cárcel, no tenga aún la gente miedo de ir a matar a cualquier ser vivo", lamentó la rescatista. "Lo peor es que ese hombre venía con su familia, había niños atrás. Qué educación le puedo dar a esos niños si el padre hace eso tan ligeramente", agregó.

"Ahorita no tengo las placas del auto, pero estoy buscando y moviéndome para conseguirlas", comentó Manrique. "Dios mediante, alguien me la pasará y con eso ya haré la denuncia formal. Mi objetivo es encontrar al hombre y que le dé vergüenza lo que hizo", sostuvo.



La rescatista lamentó la falta de respuesta por parte de Zoonosis ante este tipo de casos. "Usted sabe que Zoonosis no actúa si no hay presión pública. Si no hay presión social, no hacen nada. Tengo que hacerlo público, mostrar su rostro, para que Zoonosis haga algo y se mueva", dijo.