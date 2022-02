Restituyen a Martín Camacho como abogado de Rómulo Calvo

Escucha esta nota aquí

La mañana de este jueves, el representante legal de Rómulo Calvo, Martín Camacho, afirmó que, mediante una sentencia constitucional otorgada por una jueza de garantías, habría sido restituido como la defensa oficial del líder cívico, luego de que el responsable del Juzgado 5to de Anticorrupción, Primo Flores, determinara apartarlo del caso Caja Petrolera el pasado martes.

Camacho afirmó sentirse satisfecho con la decisión del Tribunal Constitucional, ya que apartarlo del caso significaba una vulneración a los derechos de Calvo, que debe contar con un abogado de su confianza.

“Esto nos da mayor tranquilidad, todavía queremos confiar en que existen algunos jueces probos que aseguran las garantías constitucionales y que están en una línea de independencia y no de servilismo al MAS”, señaló Camacho.





Ante esta situación, Calvo también manifestó sentirse más aliviado, ya que Camacho es quien mejor conoce los procesos que enfrenta y podrá tener una defensa adecuada. Sin embargo, asegura que no confía en la independencia de la justicia en el país.

“Me da mayor tranquilidad, (Martín Camacho) es una persona que está constantemente a mi lado, conoce todos los procesos por los cuales el Gobierno dictatorial me está incluyendo de alguna forma (…) cualquier boliviano que llega a la justicia tiene que estar intranquilo porque no tenemos una justicia que vela por la ecuanimidad de las leyes, al contrario está parcializada, defendiendo a un partido político”, puntualizó.

Ayer, tras una maratónica audiencia de más de 10 horas, el juez Primo Flores otorgó medidas cautelares al presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, imputado por el supuesto delito de incumplimiento de deberes en la Caja Petrolera de Salud. Arresto domiciliario, el pago de una fianza de Bs 30.000, arraigo y firmar un libro de asistencia una vez a la semana son las medidas que dictaminó la autoridad judicial.

“Todas esas cosas vienen a dañar la economía de mi persona, no nos olvidemos que la misma institución que está completamente tomada por el masismo ha pedido mi destitución, otras instituciones de salud en las cuales cumplía mi función laboral también me han dado carta de despido, además que existe una persecución a las clínicas privadas para que me den muerte civil”, sostuvo Calvo.

Por su parte, el diputado denunciante del MAS, Hernán Hinojosa indicó que apelará a las medidas cautelares otorgadas por Flores y pedirá la detención del cívico.