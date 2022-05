Restituyen a Roberto Urañavi como asambleísta del pueblo Guarayo en Santa Cruz

Escucha esta nota aquí

Después de dos semanas de suspensión, el asambleísta del pueblo Guarayo en Santa Cruz, Roberto Urañavi Aramenaro, fue restituido en el cargo y continuará con sus labores como autoridad en la Asamblea Legislativa Departamental (ALD).

El asambleísta había sido suspendido por decisión de una Asamblea Consultiva de la Central de Organizaciones de Pueblos Nativos Guarayos (Copnag), al considerar que "no se alineó en las políticas de la institución".

¿El motivo? Urañavi incumplió un acuerdo de apoyo al Movimiento Al Socialismo (MAS), que apuntaba a presidir la ALD, cargo que ahora ocupa la alianza Creemos ,a través de Zvonko Matkovic.

Urañavi fue restituido en sus funciones a través de otra Asamblea, realizada en días pasados, gracias a la intervención de los caciques de los seis pueblos de la Nación Guaraya. Se decidió devolverle su curul.

Por su parte, Urañavi Aramenaro dijo que su restitución al Parlamento Departamental lo compromete aún más con el pueblo Guarayo, al cual representa.



Antecedentes

Al asumir como asambleísta, en 2021, Urañavi manifestó: "Ni con Creemos ni con el Movimiento Al Socialismo (MAS)". El representante del pueblo guarayo fue claro al señalar que los pueblos indígenas no tienen dueño y que no cederán al sometimiento político al que se quiso introducirlos en la elección de directivas.

En ese entonces, Urañavi denunció que fue presionado para firmar el Pacto de Unidad del departamento, en el que estaban incluidos los indígenas y el MAS, pero el asambleísta sostuvo que no cedió, puesto que todo se somete a consulta con los mandos de cada pueblo indígena y eso debe respetarse.

"La decisión de cada pueblo y comunidad se tiene que respetar, a mí me presionaron para firmar un pacto de unidad y no se debe firmar nada a escondidas, ni entre cuatro paredes sin socializar con nuestra comunidad. Es a ellos a quienes me debo y tengo que ir de frente", expresó el asambleísta en dicha ocasión.

Situación similar es la que atravesó en días pasados la asambleísta del pueblo ayoreo, Giliana Etacore, quien fue revocada de su cargo -aunque fue restituida y cumple funciones en la ALD- por injerencia del masismo, según su propia denuncia.

