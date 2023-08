Resurge conflicto entre transportistas de San Ignacio y Concepción

El conflicto entre los operadores de transporte de pasajeros de Concepción y San Ignacio de Velasco vuelve a activarse, tras la clausura de la oficina de la Asociación 12 de Octubre de San Ignacio, en Concepción.



La Alcaldía precintó dicha dependencia, al inicio de esta semana, luego de dos citaciones para que regularice su licencia de funcionamiento y el pago impositivo de la patente.



Lidio Vásquez, presidente de la Asociación de Transporte Mixto 12 de Octubre, dijo que operan legalmente desde 2011, con tarjeta de operaciones actualizada y licencia de funcionamiento de 2015. “Si bien la licencia está vencida, la renovación es un tema administrativo y no debería ser causal para una clausura”, explicó.



El dirigente dijo que el municipio exige como requisito un certificado o aval de los operadores locales para renovar la licencia de funcionamiento. “Ese requisito es nuevo y no debería aplicarse para nosotros que tenemos ya licencia hace muchos años", sostuvo.



Además, "en una actitud misteriosa, la Alcaldía nos hace pagar impuestos alrededor de 3.000 bolivianos y al día siguiente nos clausura”, agregó.



Vásquez apuntó directamente al presidente del Concejo Municipal, Huáscar Cusi, de ser autor intelectual de estas maniobras que perjudican tanto al transporte como a los usuarios de Concepción y San Ignacio que necesitan transportarse diariamente.



Entre tanto, Franz Pérez, presidente de la Federación Unido de Transporte de Concepción, dijo que la Norma 096 establece que una empresa de transporte debe consensuar con los operadores del lugar para ingresar a un determinado municipio y debe existir reciprocidad.



“En este caso, la Asociación 12 de Octubre quiere servirse de Concepción y no permite que las empresas de transporte de Concepción lleguen al corazón de San Ignacio de Velasco.



"El señor Lidio Vásquez maneja un doble discurso y mal informa a la población. Nuestros asociados, cuando van a San Ignacio son amedrentados, incluso sus vehículos pinchados”, indicó Pérez.



No obstante, con la intención de coordinar y llegar a un acuerdo en el tema de reciprocidad, la Federación Unido de Concepción, envió una segunda invitación al presidente de la Asociación 12 de Octubre y su directorio, a una reunión para este viernes 4 de agosto a las 14:00 horas en la sede de la Cooperativa 12 de abril, de esta capital de provincia.