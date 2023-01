“Retiraron la cámara (escondida en la celda) y el cable quedó colgando”: Abogado del gobernador Camacho anuncia acciones legales

Tras la denuncia pública del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho sobre el hallazgo de una cámara escondida en su celda en el penal de Chonchocoro, su abogado defensor revela que las autoridades penitenciarias no les permitieron el acceso durante toda la tarde y noche del jueves, y anuncia acciones legales contra los supuestos responsables.

Martín Camacho, abogado del gobernador de Santa Cruz, en entrevista con el programa ‘Influyentes’ de EL DEBER Radio, relató que cerca de las 16:20 del jueves, la esposa del gobernador, Fátima Jordán , le hace un llamado de urgencia para acudir al penal debido a que había encontrado un “objeto sospechoso” dentro de la pared de la celda . Inmediatamente se trasladaron hasta Chonchocoro, pero hasta las 23:30 no les permitieron entrar, por lo que, vencidos por la lluvia y el frío, se retiraron para volver a insistir este viernes.

“Las palabras no alcanzan para expresar la indignación, no solamente es una vulneración a sus derechos o una violación a su privacidad, sino a su intimidad, que de ninguna manera puede ser vulnerada a este extremo, además no solo al gobernador, también a su hijo que ha pernoctado con él y a su esposa en su calidad de mujer”, sostuvo Camacho.