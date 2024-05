Retoman el proyecto de revitalización del centro histórico de la capital cruceña

"Este es un encuentro histórico para Santa Cruz, porque no solo se habla de una temática de emergencia de empezar a trabajar. En realidad, el centro está en pésimas condiciones(...) Necesitamos intervenir con ideas, la participación de los vecinos", manifestó el alcalde Jhonny Fernández, que encabezó la reunión de la mañana de este jueves en la Quinta Municipal.



Agregó: "Ahora le podemos decir (a la gente) que la voluntad es invertir en proyectos que sirvan para revitalizar y dar mejores condiciones al centro de la ciudad".



Según el Ejecutivo municipal, "se han hablado varios temas en las mesas de trabajo. En el tema de reforma del Código de Urbanismo, me alegra que estén avanzando porque espero que este año tengamos las conclusiones. Hay mucha gente que espera los resultados de las mismas. Tenemos que pensar que esta es una gran metrópoli, no es posible seguir bajo una normativa ya antigua".