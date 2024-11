Reunión entre médicos y Municipio termina sin acuerdos sobre salarios atrasados

Este lunes, los médicos afiliados a la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud (Fesirmes) iniciaron un paro de 48 horas en Santa Cruz de la Sierra. La medida incluyó un cacerolazo y una olla común en la Quinta Municipal, donde exigieron el pago de sueldos atrasados. El secretario de Conflictos de Fesirmes, Evert Patiño, informó que se reunieron con representantes del municipio , específicamente con el secretario de Administración y Finanzas, Roger Serrate, pero las explicaciones ofrecidas no convencieron al sector.

"Nos dijeron que no hay liquidez para pagar a todos y que podrían completar los pagos recién este viernes 22 de noviembre, casi a final de mes. No podemos aceptar esta respuesta; nuestras responsabilidades no esperan", afirmó Patiño.