Revelan que una joven con patrimonio de $us 5.000 logró crédito de Bs 9 millones en banco Fassil

La imputación presentada por la comisión de fiscales basada en investigaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), reveló que la razón de la caída de los ejecutivos de Banco Fassil fue un crédito por Bs 9 millones, equivalente a más de un millón de dólares, que benefició a una joven de 18 años. Había presentado como respaldo un patrimonio en artículos del hogar por valor de $us 5.000.



La comisión de fiscales integrada por Carmen Guzmán y Julio César Porras, sustenta la imputación por delito financiero contra los cuatro ejecutivos de la entidad bancaria.



La tarde de este miércoles los fiscales presentaron la imputación en ventanilla del Palacio de Justicia y la causa radicó ante la jueza cautelar Marianela Salazar.



La Fiscalía calificó el hecho como delito financiero y solicitó a la jueza la detención de los aprehendidos que guardaron silencio cuando les tocó presentarse a prestar sus declaraciones.



Las pesquisas establecieron que el hecho se remonta a diciembre de 2022 cuando una joven de 18 años solicita un crédito a la entidad financiera. La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) formaliza denuncia para el esclarecimiento del hecho.



Fue así que el primero de febrero de este año la ASFI realiza una inspección minuciosa al banco Fassil y llega a detectar la irregularidad.



La joven había solicitado el crédito vinculado y presentó un certificado de trabajo de una empresa constructora con un salario de Bs 10.000. Asimismo, adjuntó boletas de pago de los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2021.



Sin embargo, la firma de la persona que emite el certificado es observada y ese monto de salario solo tenía una capacidad para acceder a un crédito de $us 10.000.



Además, para la línea de crédito la joven declaró como patrimonio dos televisores, una heladera, tres acondicionadores de aire y una cocina por un valor de 5 mil dólares.



Las pesquisas revelaron que en cuatro oportunidades solicitó autorización para sobregiros llegando a beneficiarse con un total de Bs 9 millones, equivalentes a más de un millón de dólares.



En el cuadernillo de investigaciones hay informes policiales que no descartan la posibilidad de pedir citación contra la joven de 18 años, a personas de su entorno familiar y funcionarios del Banco Fassil y de otras empresas.



Benefició a terceros



El viceministro de Régimen Interior, Johnny Aguilera, en rueda de prensa, calificó el hecho como una participación dolosa. Con respecto a la joven de 18 años aseguró que su capacidad para sacar crédito es exagerada teniendo en cuenta su corta edad y la forma en que logró ese monto de dinero. Aguilera sostuvo que las investigaciones apuntan a que el dinero pudo beneficiar a terceros, quizás a la planta ejecutiva.



El fiscal Róger Mariaca aseguró que se trata de un proceso investigativo de largo aliento y se busca el esclarecimiento de la verdad. Los fiscales -en su imputación -solicitaron la detención preventiva de los aprehendidos en Palmasola por considerar la existencia de indicios suficientes.