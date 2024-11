Ribera tacha de ilegal a la nueva directiva de la Brigada Cruceña: "Es un atropello a la institucionalidad"

"Otra institución que busca ser tomada por el MAS, ahora en complicidad con esta nueva agrupación de Manfred Reyes Villa (alcalde de Cochabamba y precandidato a las elecciones nacionales 2025). Es una obligación defender la institución cruceña y no vamos a permitir este tipo de atropellos ", afirmó.

“Vi que estaban reunidos en otro ambiente de la Brigada. Ingresé y me encontré con parlamentarios disidentes de Creemos, Comunidad Ciudadana y varios del MAS. Llamaron a la elección sin respetar la institucionalidad ni los procedimientos” , denunció.

Ribera también rechazó las acusaciones de haberse "autoprorrogado" en el cargo. “Asumí esta responsabilidad, porque los intentos previos de elección no lograron quórum. No tengo interés en seguir en la Brigada, pero no permitiré que se sigan vulnerando nuestras instituciones”, declaró.



Por su parte, Laura Rojas, la nueva presidenta de la Brigada, destacó que su elección representa un avance tras meses de estancamiento.