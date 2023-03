Richard Ribera: “Se potenciará la Brigada Parlamentaria para que vuelva a ser un importante instrumento político”

Ribera, diputado disidente de Creemos, aseguró sobre estas últimas elecciones en la Brigada Parlamentaria que no existen ningún tipo de acuerdos con el Movimiento Al Socialismo (MAS) como lo quieren hacer ver algunas personas relacionadas con la oposición. “No cuento con ese motor que tienen para poder destruir a las personas, por eso ¿será digno o ejemplar que se esté hablando como se lo hace del diputado Richard Ribera sin tener una sola prueba?”, complementó.

“A parte de eso tienen la falta de ser buenos seres humanos, muchos de ellos, no todos, de agarrar y nombrarnos uno por uno a los que no fuimos para que la gente que asistió nos comiencen a llamar traidores. ¿Cuál era el fin de esto en una elección interna de Creemos?”, cuestionó.

Recordó que los tres argumentos para no asistir a esta elección interna fueron: que ya se habían convocado a unas elecciones internas donde dijeron que iban a citar a los parlamentarios disidentes, pero al final no se lo hizo. La segunda, prosiguió Ribera, es que no fueron convocados a la conferencia de prensa, y la tercera, porque “no es posible que piensen que somos unos simples borregos para hacernos ir”.