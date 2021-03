Ríos aclara que no hay nada oficial sobre la presencia de la nueva cepa brasileña de Covid-19

Escucha esta nota aquí

Después de que la alcaldesa interina de Santa Cruz de la Sierra, Angélica Sosa, advirtiera sobre la posibilidad de que la nueva cepa brasileña del Covid-19 esté presente en la capital cruceña, el secretario departamental de Salud de la Gobernación, Marcelo Ríos, aclaró que todavía el asunto está en investigación y no hay nada confirmado al respecto.



"No tenemos ningún reporte oficial. Bolivia no tiene capacidad para clasificar, diagnosticar o genotipificar la variante de Covid-19, ni las que tenemos circulado, ni las nuevas actuales. Eso, hasta no tener los resultados de laboratorios, no lo podremos conocer. Cuando tengamos algo claro lo vamos a anunciar porque es lo que corresponde, no debemos generar alarmas", expresó Ríos en conferencia de prensa.

La nueva variante del Covid-19 tiene en alerta al departamento, sobre todo a los municipios fronterizos, donde se han reforzado controles y los programas de prevención, detección y vacunación (foto), pero Ríos dijo que no hay ningún establecimiento donde se haya reportado algún caso con las características de la nueva variante, que es más veloz en su transmisión y que puede reinfectar a personas que ya se habían contagiado anteriormente con el virus.

Además, sostuvo que en el transcurso de la mañana continuarán las pesquisas en otros establecimientos de salud, incluidos los privados; se espera tener algún dato más preciso a primera hora de la tarde.



Al no haber capacidad para detectar la nueva variante brasileña no significa que esta no pueda estar circulando, pese a que municipios como San Matías han descartado la presencia de la nueva cepa, que recibe el nombre de P.1.

En este sentido, las autoridades departamentales alertaron a los municipios a contribuir en las labores para frenar al virus y estar alertas por las probabilidad que hay sobre la presencia de la P.1.

Además, Ríos desdijo a Sosa al señalar que no hay ninguna tercera ola vigente. Desde el punto de vista técnico, la autoridad interina de salud explicó que se tiene que cerrar la semana para hacer una evaluación epidemiológica y así considerar la afirmación de la alcaldesa interina, ya que los resultados de un día no pueden determinar un repunte de magnitud.

En las últimas horas Santa Cruz sufre por el aumento de casos de Covid-19. Ríos manifestó que esto se debe a la situación de municipios del área metropolitana como La Guardia y Montero, así como el área rural, donde la situación que más preocupa es en la jurisdicción de Puerto Quijarro y San Ignacio de Velasco, municipios fronterizos.

De 3.856 pruebas procesadas el 30 de marzo, un total de 523 resultaron positivas, según el reporte del Servicio Departamental de Salud (Sedes), lo que también significa que "en Santa Cruz no hay una desescalada" de casos, ya que el declive de la segunda ola no es una carta de garantía y un rebrote tampoco es síntoma de repunte, por lo que hay que tomar las previsiones necesarias para evitar males mayores.

El paciente sospechoso



"Yo estoy ante una tercera ola con gente en la ciudad que probablemente ya tenga esta nueva variante de Covid-19, que hace que en 72 horas la persona fallezca. Hemos tenido una persona de 38 años que jugando fútbol se cayó y directamente se fue a terapia intensiva, pese a que no tenía ningún síntoma”, indicó la alcaldesa Angélica Sosa, quien además afirmó que, hasta el 3 de mayo, su último día en funciones, protegerá a su municipio.

Sosa indicó que los familiares creyeron que el paciente se había desmayado debido a que se le subió la presión, pero al llegar al hospital le realizaron análisis médicos y detectaron que el 100% de sus pulmones estaban comprometidos a causa del coronavirus (estaría infectado, pero no se determinó la cepa).

“El hombre está intubado, pero antes de ello se lo interrogó y este dijo que estuvo en Brasil en una fiesta y luego visitó un boliche en Santa Cruz. Ese es el peligro al que se expone la gente cuando incumple las normas, por eso hemos decidido restringir los bares, boliches y cualquier fiesta que promueva la aglomeración”, manifestó la autoridad edil.

