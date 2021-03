Ríos: "Es probable que la cepa brasileña de Covid-19 ya esté en Bolivia"

Escucha esta nota aquí

Marcelo Ríos, director del Servicio Departamental de Salud (Sedes) Santa Cruz, dijo este sábado en el programa ¡Qué Semana!, de EL DEBER Radio, que existen probabilidades de que la cepa brasileña de Covid-19 ya esté en el país. No obstante, enfatizó que no es responsable afirmarlo oficialmente, porque no se tienen los resultados de las muestras enviadas a Brasil y a Argentina. Se espera que estos resultados lleguen en los próximos días.

Ríos explicó que las acciones que se están implementado en la lucha contra el coronavirus contemplan a la nueva cepa, para evitar un brote.

El director del Sedes comentó sobre su visita a localidades fronterizas (Puerto Quijarro y San Matías) del departamento, señalando que la población está preocupada por la situación, debido a los incrementos de los contagios, sobre todo en Puerto Quijarro. Esto a raíz de ciertos comportamientos de la gente (paso de las personas en buses y a pie hacia Brasil y de retorno).

Debido a esa situación, Ríosse refirió a la solicitud elevada a las autoridades nacionales reclamando ayuda para controlar las fronteras y restringir el ingreso desde el vecino país, el cual no solo debe estar supeditado a tomar la temperatura a las personas o someterlas a una prueba PCR, sino que la persona que quiera ingresar a Bolivia se aísle por lo menos durante 10 días en la frontera.

El Sedes Santa Cruz planteó al Gobierno el cierre de las fronteras; sin embargo, las autoridades nacionales han dicho que no lo ven conveniente.

El control en las fronteras, según Ríos, brindará seguridad de que las personas que entren al país no estén incubando la nueva cepa y la propaguen cuando lleguen a su destino final.

El galeno recordó que la variante brasileña es más contagiosa, pero no genera sintomatología diferenciada. "El problema es que encuentra a la población susceptible y aumenta la cantidad de casos".

Más adelante, aseguró que el brote de coronavirus en Puerto Quijarro ha sido controlado, aunque reconoce que se pueden presentar nuevos casos, pues existe un subregistro de la información que se levanta en la zona, pues hay personas que rechazan someterse a la prueba del hisopado nasal y acudir a los centros de salud.