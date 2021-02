Roberto Fernández declina su candidatura a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra

Escucha esta nota aquí

“Los tiempos de Dios son perfectos y nos hemos dedicado a reflexionar y analizar desde el aspecto político y espiritual. Antes las desigualdades que se han dado en el proceso electoral, hemos visto que lo más prudente es declinar a nuestra candidatura”. Con estas palabras, Roberto Fernández, candidato a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra por la Alianza Solidaria Popular (Asip), anunció este domingo que no participará de las elecciones del 7 de marzo.

Fernández señaló que la decisión no fue fácil de tomar ni desde el punto personal, ni familiar, ni político, y agradeció el apoyo de la gente. “Vamos a seguir trabajando como siempre lo hemos hecho, aunque no ocupe un cargo público. Que siga el proceso y no voy a entrar en detalles qué nos ha molestado”, dijo.

El ahora excandidato de ASIP indicó que una vez acaben las elecciones, ofrecerá más detalles sobre su decisión. ASIP continuará con sus candidaturas en otros municipios, así como para Gobernador y asambleístas departamentales.

De acuerdo con la última encuesta realizada por Ciesmori para la red Unitel, Roberto Fernández tiene un 0,2% de la preferencia de los votantes.