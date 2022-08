Robos y asaltos en la zona del cordón ecológico colman la paciencia de deliverys y de vecinos de 15 barrios

"No respetan nada, roban a los niños que van al colegio, a la gente que sale a comprar, a las embarazadas y a toda persona que transita por acá, ya estamos cansados de tantos robos, no podemos vivir así, necesitamos una solución de fondo y que no sean solo baches", manifestó uno de los vecinos.

"Estaba de ida a entregar un pedido, me dirigía a la avenida Busch cuando me llamaron, agarré el celular y conteste, pero en eso dos antisociales se acercaron por detrás y me sorprendieron, uno me agarró del cuelo y el otro me robó el celular y el dinero", denunció la víctima.