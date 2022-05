Rolando Cuéllar pide procesar al alcalde de El Torno por supuestos hechos de corrupción

Escucha esta nota aquí

El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rolando Cuéllar, se adhirió a una denuncia, por supuestos hechos de corrupción, que interpuso el presidente del Concejo Municipal de El Torno en contra del alcalde de ese municipio, Hediberto Cuéllar, quien también forma parte de su partido.

En la querella que presentó Cuéllar ante el Ministerio Público la mañana del jueves se sindica al alcalde de El Torno por los supuestos delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y malversación de fondos con afectación al Estado.

“La instrucción de nuestro Gobierno nacional es cero tolerancia a la corrupción, venga de donde venga. No por ser del mismo partido político vamos a permitir este tipo de actos. Nosotros vamos a fiscalizar y ampliar la denuncia a más funcionarios que estén implicados. El alcalde había autorizado varios recursos sin el consentimiento del Concejo”, explicó el diputado.

Indicó que el alcalde de El Torno habría perdido el apoyo de la mayoría de los concejales, inclusive de los de su propio partido y de comprobarse que esté involucrado en los actos que se investigan, adelantó que pedirá su detención inmediata.

“Vamos a fiscalizar este municipio, la corrupción no tiene color político y como diputado estoy fiscalizando y dando cumplimiento a esta denuncia de corrupción”, agregó Rolando Cuéllar.

Al enterarse de esta denuncia, Hediberto Cuéllar se presentó de manera voluntaria a la Fiscalía en horas de la mañana del jueves, donde permaneció por horas brindando su declaración y al salir prefirió no referirse al tema.

Horas más tarde, la Fiscalía y la Policía llegaron hasta el municipio de El Torno para realizar un allanamiento a las oficinas de la Alcaldía. Los uniformados procedieron a la recolección de pruebas y secuestrar documentación con el fin de esclarecer la investigación. El fiscal asignado al caso, Alexander Mendoza, informó que el burgomaestre será citado a declarar en calidad de investigado.

Por su lado, el concejal Alfredo Escobar explicó que fueron dos las denuncias que se presentaron en la Fiscalía. Una por el cambio de partidas para obras municipales, sin autorización del Concejo de esta ciudad y la otra denuncia es por conducta antieconómica, fraccionamiento de obras y daño económico al Estado por cerca de Bs 120.000.

“Hasta el momento hemos presentado nueve carpetas con 12 contratos, pero tenemos más de 100 carpetas que estamos investigando y vamos a denunciar ante la Fiscalía”, dijo Escobar.

Durante siete días los pobladores llevaron adelante una vigilia en puertas de la Alcaldía de El Torno, exigiendo la destitución de Hediberto Cuéllar por una supuesta malversación de fondos e incumplimiento de deberes en su primer año de gestión

Audio filtrado

El diputado Cuéllar mostró un audio donde supuestamente se escucha al alcalde de El Torno expresándose en contra del presidente del Estado, Luis Arce Catacora.

“Que me llame Lucho Arce y se lo voy a decir en la frente (…) tampoco a mí me ha ayudado a hacer campaña, no le debo ni una bandera a él”, se escucha en el audio.





Ante esta situación, el diputado Cuéllar manifestó que le da un plazo de 24 horas al alcalde para que se disculpe y adelantó que se tomarán acciones orgánicas dentro del partido para evaluar su conducta.

“Yo le voy a dar 24 horas al alcalde de El Torno para que le pida perdón de rodillas a nuestra presidente Luis Arce Catacora. Caso omiso, vamos a pedir que se convoque a una reunión con nuestras organizaciones sociales para expulsarlo del MAS. No vamos a permitir esta falta de respeto”, afirmó el diputado.