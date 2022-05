Rolando Téllez afirma que no recibió ninguna notificación y que se presentará a trabajar

Escucha esta nota aquí

Tras la destitución de Rolando Téllez de la Dirección de Prevención del Robo Vehículos (Diprove) de Santa Cruz, el coronel conversó con EL DEBER para dar su versión de los hechos referidos a la venta de vehículos que fueron robados en territorio chileno y que aparecieron a la venta en territorio nacional, con un caso específico de una camioneta Toyota Hilux, en Yapacaní. Señaló que no fue notificado de su salida de la Subdirección de Diprove.

"No he sido notificado y no me dijeron nada. Rolando Téllez se va a presentar a su fuente de trabajo, donde presto mis servicios y ellos disponen sobre lo que tengo que hacer porque soy un subordinado, cumplo órdenes", precisó Téllez, desde el despacho de su abogada, donde recibió al equipo de EL DEBER.

Tras la entrevista, Téllez se dirigió al Comando Departamental de la Policía y hasta la publicación de esta nota se encontraba en una reunión plena con la máxima autoridad de la entidad verde olivo en Santa Cruz, Erick Olguín.

No obstante, desde el propio Comando ya se había adelantado que Téllez sería replegado y puesto a disposición de la Dirección General de Investigación Interna Policial (Digipi).



En su descargo, Téllez sostuvo que respecto a los investigadores del Grupo de Búsqueda de Vehículos que llegaron desde Chile para recuperar un motorizado robado, uno de ellos, el excarabinero Hugo Bustos, se puso en contacto con él el 26 de marzo pasado, donde se entera de la investigación y de las labores de inteligencia realizadas por los llegados desde el país vecino.



"Detectaron una camioneta Hilux en Yapacaní, le indiqué que pase por Diprove, que venga el 28 de marzo y que traiga toda la documentación para dar el apoyo correspondiente, pero el domingo 27 me dijo que se cancelaba la reunión", dijo el coronel al señalar que esto se puso en conocimiento de sus superiores.



Tal contacto presencial y verificación de documentos de los investigadores chilenos no se produjo, según Téllez, y todo se limitó a conversaciones telefónicas y por WhatsApp, de acuerdo a los respaldos mostrados.

"Un reportaje internacional tiene que ser muy serio y bien realizado, no se puede mellar la dignidad de una persona o una institución. Así como yo le atendí a esta persona, Rolando Téllez no tiene miedo de contestar a nadie. No conocí a este señor y le presté mi colaboración", remarcó Téllez.

Entretanto, otro de los observados en este caso, que corre una suerte distinta, es el ahora excomandante de la Policía Fronteriza de Uyuni, coronel Raúl Cabezas Pantoja, quien llegó la mañana de este martes hasta Santa Cruz y fue ingresado a dependencias de la Fiscalía Anticorrupción.

