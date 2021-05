Roly Aguilera exige dar con el culpable del robo de información en Epidemiología del Sedes

Escucha esta nota aquí

El exsecretario general de la Gobernación de Santa Cruz, Roly Aguilera, se refirió este viernes al hurto de un disco duro, en el Servicio Departamental de Salud, de una computadora que contenía datos estadísticos epidemiológicos y de la vacunación masiva en el departamento cruceño.

Aguilera dijo que el responsable debe ir a la cárcel, pues no se debe socapar la corrupción. Como exautoridad, exige que se dé con el responsable e indicó que espera que este tema no esté siendo usado como cortina de humo para tapar los despidos masivos que se estarían dando en el Gobierno Departamental.

“Espero que esto no sea una cortina de humo para tapar masacres blancas u otras gestiones que se estén haciendo o no”, dijo Aguilera. Esto a raíz de palabras de Luis Fernando Camacho, actual gobernador de Santa Cruz, quien señaló que el robo de la información histórica de vacunas del departamento, tiene dos objetivos: la intención de tapar un hecho de corrupción o empañar la nueva gestión.

Aguilera aseguró que realizaron un cambio de gestión transparente y que la información estadística sustraída este jueves del Sedes está en el sistema informático y también en manos del Ministerio de Salud.

Investigación en curso

“Lamentablemente el daño más grande es a la ciudadanía, porque ahí se encontraba la base de datos de la vacunación de nuestro departamento de los últimos veinte años. Están afectando lo que significa la salud de nuestra gente”, manifestó Camacho, a tiempo de aclarar que el historial de vacunación del Covid-19 no se ha visto afectado.

El gobernador indicó que se está llevando adelante la investigación para poder dar con los responsables. Al mismo tiempo, indicó que se están tomando medidas respecto al personal de dicha instancia, evaluando a los funcionarios. “Nuestra idea no es cambiar el personal, sino seleccionar los mejores hombres y mujeres. La Gobernación no es del gobernador, ni de los funcionarios y debemos ser responsables. Se está cambiando el personal, no solo de esas áreas, sino de otros espacios también, lo vamos a hacer con responsabilidad”, aseguró el gobernador.

Finalmente, Camacho dejó en claro que desde que asumió la función en la Gobernación, no se han hecho grandes cambios en cuanto al personal y que aún se continúa evaluando a los funcionarios para poder dar la confianza a la población de una gestión transparente.

