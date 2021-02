Roly cuestiona al Gobierno por "politizar la salud" cuando salvar vidas es una obligación

Escucha esta nota aquí

Llegaron las vacunas, pero dentro de esta actividad surgen críticas hacia la postura del Gobierno central. Al menos así lo considera el candidato a la Alcaldía cruceña por Demócratas, Roly Aguilera, quien cuestionó que las autoridades nacionales hagan de la llegada de las 500.000 vacunas chinas una acción política cuando lo que corresponde es salvar vidas.



"Una vez más el MAS abusa del poder, no puede politizar las vacunas, salvar vidas es una obligación. No dejan ingresar a las autoridades de salud y dejan a los candidatos del MAS cuando esto es una cuestión sanitaria y no política. Faltan a la ética", reprochó Aguilera, en referencia a la presencia de Mario Cronenbold y de Adriana Salvatierra, candidatos del MAS para la Gobernación y la Alcaldía, respectivamente.

Aguilera también califica como una falta de respeto hacia Santa Cruz por el Gobierno central el hecho de que, la mañana de este miércoles, se hubiera negado el ingreso en Viru Viru a autoridades cruceñas que se encargarán de distribuir las vacunas de Sinopharm.

La alcaldesa interina Angélica Sosa denunció que a su llegada al aeropuerto de Viru Viru, el personal de seguridad no le permitió el ingreso. Lo mismo ocurrió con representantes del Servicio Departamental de Salud (Sedes) de Santa Cruz.

Roly Aguilera afirmó que, como muestra de ética, él no asistió a la entrega de una remodelación en el estadio Ramón Aguilera Costas por la Gobernación cruceña donde fungió como Secretario General.



En este marco, aprovechó y se atribuyó el plan de vacunación al aducir que fue lanzado por él a finales de diciembre y ahora es parte de la agenda de las autoridades de salud. También pidió al Gobierno que no ponga trabas para que los gobiernos subnacionales adquieran vacunas.



