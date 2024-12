Romer Saucedo: "Al final de mi gestión quiero verme aplaudido, no quisiera que me tilden de prorrogado y corrupto"

Cuando ingresé a la adolescencia me gustó el tema de derecho, venía de promover la defensa de los derechos niños, por eso me fui inclinado en esa área porque consideré que era la posibilidad de defender a los más necesitados. No vengo de una familia de abogados, mi papá es electromecánico, mi mamá ama de casa, tengo siete hermanas, soy el único varón.