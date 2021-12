Rómulo Calvo afirma que Santa Cruz no le debe nada al centralismo y peor al MAS

Escucha esta nota aquí

Después de que el líder cocalero Juan Evo Morales hablara de nacionalizar las cooperativas cruceñas, desde el Comité pro Santa Cruz salieron a rechazar esta nueva amenaza y directrices emergidas desde el Movimiento Al Socialismo (MAS). En esta ocasión fue presidente cívico Rómulo Calvo quien salió a dejar un mensaje al jefe del partido azul



"Santa Cruz no le debe nada al centralismo y peor al MAS. Nuestras cooperativas son patrimonio de todos los cruceños, ejemplo de nuestro trabajo, esfuerzo y pujanza. Ningún bravucón fraudulento va a venir a amenazar con quitarnos o robarnos nuestra esencia de desarrollo departamental", señaló Calvo a través de sus redes sociales.

Ayer, jueves, en el marco del ampliado de las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, Morales propuso estatizar las cooperativas de servicio de Santa Cruz. En su alocución inicial, la exautoridad se refirió al escándalo de los ítems fantasmas en la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra y, en ese marco, lanzó la propuesta que causó el rechazo del Comité.

“El tema de Santa Cruz no solo es una cuestión de corrupción, esa es la institucionalidad cruceña, manejada por algunos políticos oligárquicos, que 20, 30 años se han enriquecido con las instituciones cruceñas. Sabe la COB, sabe el Pacto de Unidad, es el mejor momento para estatizar CRE, Cotas y Saguapac”, afirmó el caudillo cocalero.

Durante su Gobierno, las ideas que lanzaba Evo Morales desde algún discurso acababan siempre convirtiéndose en una medida concreta de gestión.



Al igual que a Calvo, a otro que no cayeron bien estas declaraciones fue al propio gobernador cruceño Luis Fernando Camacho. "Los cruceños no teníamos luz, nos unimos para salir adelante y creamos la CRE. No teníamos agua potable y nos unimos y construimos Saguapac y luego otras cooperativas de agua más. No teníamos acceso a telefonía y creamos Cotas", apuntó en su respuesta a Morales.

El gobernador recordó que el sistema cooperativo es un "orgullo cruceño", un reflejo del modelo exitoso y economía abierta y competitiva que da, entre otras cosas, de comer a Bolivia.

Y es que Santa Cruz aporta el 30% del PIB, según la cifras que maneja el gobernador, quien lamentó que a cambio de estos aportes para fortalecer al país solo recibe "migajas del centralismo".

