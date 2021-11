Rómulo Calvo: “El 90% de mis procesos son desde 2020 para tenerme callado"

Escucha esta nota aquí

El presidente del Comité Pro Santa Cruz Rómulo Calvo, conversó con EL DEBER acerca de los resultados del paro multisectorial, las razones que justificaron que la medida se suspenda, los próximos pasos que se van a seguir de cara a la demanda de abrogar otras leyes. También conversó sobre los procesos judiciales contra los cívicos de parte de militantes del MAS.

_¿Cómo califica los nueve días del paro multisectorial?

Han sido días importantes porque se llegó a unir a toda la población cruceña en un solo grito para mantener la libertad y democracia. Eso da la fortaleza y unidad, tanto en los barrios económicamente bien junto con los más pobres y alejados de Santa Cruz.

En Santa Cruz, el boliviano no quiere comunismo y tampoco perder su libertad. Han sido nueve días escuchando las exigencias de la gente que está dispuesta a seguir luchando para que Bolivia no caiga en manos del comunismo. Fueron días en los cuales se fueron sumando otros problemas sectoriales que han evolucionado la petición inicial, comenzada por los gremialistas y transportistas.

_¿Qué análisis hace de lo ocurrido en el comité cívico la noche que se levantó el paro?

Había personas que, de corazón, creían que la abrogación de la ley 1386 no era suficiente, por lo que buscaban el retiro de otros proyectos de normas que son atentatorias y vulneran los derechos constitucionales.

La ley por la cual perdemos las autonomías, el ascenso de los policías y militares o la ley de Fundempresa, son normas que involucran a otros actores, por eso no se le tiene que dejar todo al Comité pro Santa Cruz y tampoco dejarle el fardo a la población; sin embargo, no todos hicieron esa lectura.

Además el comité no es una plataforma, tiene un estatuto y directorio, donde todos tienen que estar de acuerdo, yo solamente soy el portavoz de enfrentar la problemática, pero debo tener el permiso de los sectores para eso.

_Pero, ¿qué fue lo que pasó esa noche?

Siempre aparecen personas que hacen actos irregulares, pero para no entrar en detalle, cortando la luz y rompiendo las cámaras, que son actos reprochables contra una institución a la que le cuesta subsistir. Según los videos que tenemos, gracias a los vecinos, se ven infiltrados que llegaron en camionetas a causar convulsión.

Sabemos que la población ha entendido nuestro trabajo coordinado, porque con el transporte público en las calles y los mercados abiertos, el paro pierde fuerza y tampoco vamos a exponer a la población a un combate, entre un sector que quiere trabajar y otro parar.

_¿Se le cruzó la idea de renunciar esa noche?

Nunca, voy a renunciar y escapar como el expresidente Evo Morales cuando tenga la conciencia sucia y sepa que he cometido un error, pero hasta ahora no he cometido ni uno solo, más bien he sido cauto protegiendo a la población y evitando la confrontación.

Tenemos que seguir trabajando para lograr el objetivo final, que nada tiene que ver con tumbar al Gobierno, sino lo que queremos es que se respete a la democracia y libertad, con el cese de las persecuciones y que, si una persona se va a someter a la justicia, tenga las garantías constitucionales, que tendrá un juicio justo.

_¿Recibió llamadas del gobernador Camacho y el alcalde Fernández?

Quiero aclarar que no hay ninguna división entre nuestras autoridades electas, hemos tenido llamadas del gobernador y se ha trabajado con él, solamente que no queremos dar una muestra de unidad política porque los demás comienzan a tergiversarla.

El alcalde ha estado apoyando las ollas comunes en diferentes distritos y la universidad tardó un poco más (en unirse a las medidas) porque el Gobierno la tenía condicionada con el tema económico, pero la unidad se mostró el domingo con su apoyo. Todo esto muestra que en Santa Cruz hemos estado muy unidos, por lo que no hay separación.

_¿Se disculparía por alguna expresión?

Creo que en ningún momento han sido dirigidas a nadie en especial, posiblemente han sido tergiversadas, por lo que tendríamos que analizarlas y discutir su motivo. Pero si fuera un error o una calumnia, obvio que tengo toda la predisposición para enmendar eso.

Cuando nos referimos al termino bestias humanas, si vamos al contexto general, nos referimos a cambas, collas o chapacos que bloquearon y no permitieron el paso de oxígeno y donde más de 50 personas murieron. Pero porque nadie toma las palabras de la ministra Maria Nela Prada (donde pidió perdón por el racismo que existe en Santa Cruz) que con sus palabras está engendrando el odio y la división, entonces yo creo que es un delito de verdad y es la forma de dividir.

_¿Cómo se siente tener tantas denuncias en contra?

Me parece una vergüenza que el ministro de Justicia (Iván Lima) no sepa cuantos juicios tengo, él dice que son 35 pero en realidad tengo 15 de los cuales dos están archivados, y de los cuáles el 90% fue promovido desde 2020 para tenerme callado.

Pero esto no me puede quitar el mandato y compromiso que tengo con mi región, país, el futuro de mis hijos y las personas que están confiando en que el Cpsc es la voz que transmite el pensamiento de los cruceños y bolivianos.

_El señor Aldo Michel ha dicho que el Cpsc era una fábrica de golpes de Estado ¿Cómo se defiende ante esto?

El Cpsc es una fábrica de buscar democracia, libertad y unidad, respaldando a toda la gente sin ver escaños sociales y también hemos trabajado con todos los comités cívicos a nivel nacional, buscando la unidad y el trabajo, eso sí puedo aceptarlo, pero lo que no puedo aceptar es que nos relacionen con los golpes de Estado.

te recomendamos ver Santa Cruz Rómulo Calvo: "No debemos darle a Santa Cruz la carga de todos los problemas" El líder cívico estuvo en el programa "¡Qué Semana!", de EL DEBER Radio

te puede interesar Santa Cruz Rómulo Calvo es citado a declarar este lunes 22 por el caso Santa Rosa de la Roca La denuncia la hace el diputado masista Rolando Cuéllar, quien acusa a Calvo y al alcalde ignaciano, Moisés Salces, por intento de homicidio por "ordenar" el desbloqueo el año pasado en Santa Rosa de las Rocas, donde hubo heridos de balas