Rómulo Calvo: “El Comité Interinstitucional ya cumplió su ciclo”

“La institucionalidad no puede estar separada, no puede ser utilizada para fines políticos, sino que, ahora más que nunca debemos estar unidos. Este Comité Interinstitucional yo creo que ya cumplió su ciclo , en su momento cuando se convocó y yo era parte de él fue porque había otros actores políticos que de verdad se beneficiaban con el censo, como es la Alcaldía y la Gobernación”, señaló el exlíder cívico.

Calvo valoró el trabajo que realizó el Comité Interinstitucional el año pasado durante la lucha por un Censo de Población y Vivienda inmediato, pero afirmó que no es momento para tener dos comités y que todas las acciones en defensa de la democracia deberían ser coordinadas con el ente cívico.

"El Comité pro Santa Cruz siempre está abierto a apoyar y respaldar todas las iniciativas ciudadanas. Ellos son parte de la Uagrm y pueden venir a exponer en un directorio ampliado para tomar las definiciones, pero no podemos de ninguna forma fraccionar ", sostuvo Calvo.

El miércoles, el actual presidente cívico Fernando Larach manifestó que, en un directorio ampliado, se decidió no participar en esta nueva rearticulación del Comité Interinstitucional, que tiene como vocero al vicerrector Reinerio Vargas.

Ayer, tras regresar de un viaje académico en el interior del país, el vicerrector se refirió al desmarque de los cívicos afirmando que no comparte esta decisión, pero la respeta . Dijo que, a pesar de este distanciamiento, seguirán estando invitados a los futuros encuentros del Comité Interinstitucional.

“Si están pensando que se quiere hacer un paralelismo, no hay nada más falso. Gracias a este comité fue que se logró todo el avance en cuestión del censo (…) La universidad va a seguir con plena seguridad y la universidad no necesita pedir permiso a nadie para convocar o reunirnos con instituciones y no es paralelismo”, remarcó Vargas a la red DTV.