Rómulo Calvo es electo titular del Comité Cívico

Con 179 de los 199 votos emitidos por parte de los delegados de los sectores que conforman el Comité pro Santa Cruz, fue elegido ayer como presidente, Rómulo Calvo, quien estuvo al frente de la casa cívica desde noviembre de 2019 hasta hace un mes, cuando pidió permiso para postularse.

La primera vicepresidencia quedó para Fernando Larach, con 178 votos, y la segunda vicepresidencia, para Stello Cochamanidis, con 160 votos.

La votación se realizó en el salón Guarayos de la Fexpocruz. La Asamblea se inició a las 10:00 y el proceso finalizó alrededor de las 14:00.

“A partir de ahora, con la validación de esta documentación, se tiene previsto para el 26 de febrero la posesión a las principales autoridades y el presidente, una vez en el cargo, posesiona al nuevo directorio que representa a los 23 sectores que participaron de estos comicios”, dijo Juan Carlos Limpias, director de la junta electoral del Comité.

El Comité pro Santa Cruz está conformado por 24 sectores. De acuerdo a Limpias, el único que no participó de la elección fue la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), pero desconocen los motivos de no haberse presentado.

“Hicimos todos los esfuerzos para que ellos pudieran explicarnos sus argumentos, pero no lo hicieron. De todas maneras, el presidente de la UJC al ser director nato de su institución forma parte del directorio del Comité”, explicó Limpias.

Nueva agenda

Calvo señaló que las primeras acciones que tomará es que el Comité continúe siendo un intermediador entre la población y los gobiernos de turno.

En el caso de la situación de la pandemia y el pedido del sector de salud de que se declare una cuarentena rígida de unas dos semanas, Calvo indicó que se convocará a los sectores como a la Gobernación y a los municipios para definir medidas que puedan no ser perjudiciales a la ciudadanía, pero también a la familia de la salud del departamento.

“Cada día fallece algún profesional y trabajador de la salud y es una familia que queda desamparada”, lamentó el cívico.

Por otra parte, considera necesario que las provincias rearticulen sus pedidos en cuanto a proyectos para desarrollar, pero pensando en las nuevas necesidades que tengan.

Calvo llamó también a la unidad a los actores políticos que están en carrera a la Gobernación a las Alcaldías. “Entre cruceños nos estamos haciendo daño. Vemos la risa oculta de las autoridades del Gobierno nacional, porque nos estamos peleando entre nosotros”.

El cívico cree que se debe reconocer a las personas que puede llegar a ocupar el cargo y darle el respaldo que necesita para evitar que “el centralismo domine nuestros municipios y la Gobernación”.

La esencia es la UJC

Sobre la inasistencia de la UJC en el acto eleccionario, Calvo dijo que posiblemente las cabezas están “un poco desorientadas” en el trabajo que debe realizar.

“No nos olvidemos que las personas, que las cabezas, van y vienen, pero el trabajo, la esencia, para lo que se creó, lo que ha sido y lo que podrá ser la UJC esto está intacto. No podemos hablar de la Unión en sí, sino de las personas que no están llevando o cumpliendo con los estatutos de la misma institución. Si no fueron a votar es netamente de la autoridad de turno y no de los que creen y piensan en esencia de que son Unionistas”.