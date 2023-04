Rómulo Calvo está nuevamente ante un juez por el caso Wiphala

El caso fue abierto por los asambleístas del Movimiento Al Socialismo (MAS), que acusaron a Calvo de decir que la wiphala es un “trapo que no lo representa" y solicitar que se quite del mástil de la plaza 24 de Septiembre durante los actos de la efeméride departamental en 2021. Por su lado, el expresidente cívico afirma que no estuvo presente en ese acto.

Algunas semanas atrás, Calvo se refirió a este proceso y aclaró: “Son hechos que no ocurrieron porque no estábamos presentes ese día (24 de septiembre de 2021) y hay una fiscal Margot Vargas que no cumplió su trabajo de investigar. Directamente copió la denuncia (que presentaron los asambleístas del MAS) y con base en eso es que se me está queriendo juzgar. Yo no estuve presente, los medios de comunicación y los videos pueden dar fe de que yo no estuve presente”.