Rómulo Calvo: "Estoy imposibilitado de ejercer mi profesión"

"Estoy imposibilitado de ejercer como médico, porque se han empecinado en tenerme todos los días en el Palacio (de Justicia)", dijo al señalar que sufre una presión sicológica, física y económica, porque "no me dejan ejercer mi profesión, que es mi sustento y el de mi familia . Ahora, estoy más dedicado a defenderme de todos los procesos, que ninguno de ellos tiene un sustento legal. Tenemos una justicia sometida política".

Sobre el caso narcovuelo, indicó que, para algunas situaciones, la Policía es bastante efectiva, pero no así con los casos más complejos. " Vemos a un jefe departamental de la Policía que no está trabajando por la sociedad cruceña ", reclamó.

Indicó que "la causa la llevaron mal, la denuncia es por actos ocurridos el 24 de septiembre del 2021, pero valoran una conferencia de cuatro días después en el Comité, donde me preguntan por los actos y les digo que en Bolivia había 36 banderas cuando el Gobierno nos quiere imponer una sola, que no me representa . Esas fueron mis palabras y las ratifico".

Calvo, al respecto, le dijo a la ministra que "vaya y lea la historia de Bolivia; el hecho que no tenga los rasgos fisionómicos y no me vista como ella quiere, no significa que uno no tenga la genética originaria de la región. Pero el hecho de haber nacido en Santa Cruz, me da los mismos derechos constitucionales de cualquier persona".