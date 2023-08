Rómulo Calvo: “La Justicia está pactada, me quieren ver entre rejas”

“Si yo no firmo (firmaba) eso, voy (iba) a hacer incumplimiento de deberes, por un lado. Y, dos, si yo no firmo (firmaba) eso sí, voy (iba) a cometer un delito, porque no voy (iba) a proteger los bienes del Municipio. (…) Y bueno, lo firmé porque estoy (estaba) protegiendo de que los dueños anteriores no lo vendan, no lo hipotequen, no lo alquilen. Ese es el ‘delito’ que he hecho cumplir, porque estoy (Estaba) protegiendo la inversión del municipio.