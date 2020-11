Rómulo Calvo: La lucha por la democracia está en manos de dos vocales y el Comité no será escalera política de nadie

Escucha esta nota aquí

"La lucha en este momento está en el Palacio de Justicia y la democracia está en manos de dos vocales, Juan José Zubieta y Hernán Seiwald, ojalá que como hombres de ley y como buenos bolivianos, piensen primero en Bolivia y no en su línea política, ese es el camino que debemos tomar ahora las personas que se encuentran confundidas", dijo Rómulo Calvo, presidente del Comité pro Santa Cruz, en conferencia de prensa, mientras a los pies del Cristo se realizaba un cabildo.

Según Calvo, a los bolivianos les queda un camino, el de la parte legal, e internacional. Dijo que en eso trabaja hoy el Comité, "no hemos descansado un solo día, no escondemos la cara, pero debemos pensar con la cabeza fría. Las mejores acciones las estamos tomando, las que nos pueden dar frutos", aseguró.

Del mismo modo, Calvo advirtió que el Comité no será escalera política de nadie, ya que se debe a un pueblo, "no se dejen engañar, acompañen este proceso, es nuestra única forma de no llegar al fracaso", exhortó.

También llamó a la unidad en las medidas de protesta, y a deponer los ataques entre cruceños y bolivianos. "Estamos dando una alegría al enemigo en común, los que festejan son ellos porque nos ven divididos. Demostremos el pueblo boliviano que en unión, y con fe, como estuvimos 21 días, lograremos que este amparo constitucional sea admitido, y podamos tener una revisión de ese padrón electoral que ya está demostrado ha sido fraudulento; una vez más engañaron al pueblo boliviano", sostuvo.

Responsabilidades

Calvo recordó que el Comité Pro Santa Cruz fue el que inició la pelea por el cambio del padrón electoral "viciado", y que la entidad demostró que había una maquinaria de fraude que continuaba trabajando y llevaría las elecciones 2020.

"Lamentablemente, los partidos políticos aceptaron las reglas del juego y nos quitaron las armas. Entramos a un acto electoral con desventaja, siempre lo dijimos e hicieron oídos sordos. Durante el acto electoral, el Comité se quejó cuando quitaron el Direpre, mientras que los políticos se quedaron callados de forma sospechosa y cómplice. Además, este Comité se ha dado el trabajo que nadie más ha hecho, de cotejar las actas. Los que tenían que cuidar el voto, la democracia y la libertad, no lo hicieron, y ahora respaldan la convulsión social, el desconocimiento a la institucionalidad, a la cual todos los debemos", cuestionó.

Para Calvo, todas las acciones que se hagan en conjunto, con el pueblo, son bienvenidas, pero aseveró que se entró en un momento de pánico y desesperación de que retorne el "Gobierno dictatorial".

La autoridad cívica también apuntó al Tribunal Supremo Electoral (TSE), del que dijo "deja mucho que desear", porque no cumplió con el mandato del cabildo de 2019, "cuando pedimos elecciones claras y transparentes".