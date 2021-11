Rómulo Calvo: "No debemos darle a Santa Cruz la carga de todos los problemas"

Escucha esta nota aquí

El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, estuvo en el programa ¡Qué Semana! que se emite por EL DEBER Radio, para conversar acerca de los resultados del paro multisectorial, las explicaciones para que se haya levantado la medida y los procesos judiciales contra los cívicos de parte del Gobierno, entre otros temas.

- El señor Aldo Michel al introducir una demanda en su contra dijo que el Comité Pro Santa Cruz era una fábrica de golpes de Estado y además lo ligó con el narcotráfico, ¿cómo se defiende ante esto?

No puede ser que se tenga el descaro de hablar de narcotráfico, cuando él está defendiendo a un narco gobierno, donde Bolivia es la productora y exportadora de droga, además que su jefe, Juan Evo Morales, lo es también del cartel, yo estoy dando nombres y quisiera que él también lo haga.

El Comité (pro Santa Cruz) es una fábrica de buscar democracia, libertad y unidad, respaldando a toda la gente sin ver escaños sociales y también hemos trabajado con todos los comités cívicos a nivel nacional, buscando la unidad y el trabajo, eso sí puedo aceptarlo. Lo que no puedo aceptar es que nos relacionen con los golpes de Estado.

- ¿Cómo han sido estos nueve días del paro multisectorial?

Han sido días importantes porque se llegó a unir a toda la población cruceña en un solo grito, que es mantener la libertad y democracia. Eso da la fortaleza y unidad que se llegó a formar, tanto en los barrios económicamente bien y los más pobres de Santa Cruz, donde se coordinó con la gente.

Y la población tiene clara la figura, en Santa Cruz el boliviano no quiere el comunismo y tampoco quiere perder su libertad, que es algo que nos han transmitido porque han sido nueve días de escuchar las exigencias de la gente, que está dispuesta a seguir en la lucha para que Bolivia no caiga en manos del comunismo.

- ¿Cómo ve lo ocurrido la noche que se levantó el paro, donde incluso hubo personas que le pidieron su renuncia?

Había personas que de corazón querían más y creían que la abrogación de la Ley 1386 no era suficiente, por lo que buscaban el retiro de otros proyectos de normas que eran atentatorias y vulneran los derechos constitucionales.

Tampoco podemos cargar la mochila del Comité con todos los problemas y los actores que de verdad se ven inmiscuidos en estos procesos, como la norma en la cual perdemos las autonomías, el ascenso de los policías y militares o la ley de Fundempresa. Hay un montón de leyes donde debemos tener actores que se involucren y no se lo dejen todo al Comité, pero no todos hicieron esa lectura.

Por otro lado, no debemos darle a Santa Cruz la carga de todos los problemas y el resto del país permanecer expectantes o ser un luchador a medias. Mientras Santa Cruz pone toda la carne al asador, dañándose económicamente y siendo perseguido, el resto de país es un simple expectante; el trabajo tiene que ser entre los sectores que van a ser vulnerados por estas futuras leyes.







Rómulo Calvo en el programa ¿Qué Semana!, de EL DEBER Radio/Foto: Ricardo Montero





- ¿Qué fue lo que pasó esa noche?

Siempre aparecen personas que hacen actos irregulares cortando la luz y rompiendo las cámaras, siendo hechos reprochables contra una institución que le cuesta subsistir. También tenemos videos de personas infiltradas que llegaban en camionetas a causar convulsión.

Sabemos que la población ha entendido el trabajo que realizamos y que tiene que ser coordinado, porque con el transporte público en las calles y los mercados abiertos, el paro pierde fuerza. Tampoco vamos a exponer a la población a un combate, entre los que quieren trabajar y los que quieren parar.

- ¿Se le cruzó la idea de renunciar?

Nunca voy a renunciar y escapar como el expresidente Evo Morales. Cuando tenga la conciencia sucia y sepa que he cometido un error, pero hasta ahora no he cometido ni uno solo, más bien he sido cauto protegiendo a la población, evitando la confrontación.

Tenemos que seguir trabajando para lograr el objetivo final. Quiero aclarar en que en ningún momento se pensó en tumbar al Gobierno, que es lo que siempre utiliza para victimizarse. Solo queremos que se respete la democracia y la libertad, que cesen las persecuciones y que podamos expresarnos libremente.

- La Fiscalía ha solicitado una lista de los directivos cívicos de 2019 ¿Cómo interpretan la solicitud?

Es una persecución política, porque no es solamente con el Comité sino el objetivo es incluirme en todos los procesos. Tengo una persecución completa en mi trabajo, donde pese a que estoy escalafonado y categorizado, ellos quieren romper todas las normativas aprovechando el uso de influencias que tienen para intentar callarme y eso no va a suceder.





