Rómulo Calvo se queda sin abogado defensor y su audiencia se posterga para el miércoles

El responsable del Juzgado 5to de Anticorrupción, Primo Flores, determinó apartar del caso Caja Petrolera al abogado Martín Camacho, representante legal del presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, debido a un reclamo que habría realizado cuando estaba presentando una recusación contra la autoridad judicial.

Camacho, visiblemente molesto, dijo que se presentó -para fundamentar la recusación- un total de ocho pruebas y seis carnets de identidad de testigos que estaban en la audiencia que anteriormente fue suspendida (lunes) y dos grabaciones de CDs.

"El juez acaba de decirnos que no se presentaron pruebas y cuando reclamé que sí presentamos ocho fojas de pruebas, me mandó a callar y me apartó del proceso".





Al estar sin abogado, el juez quiso designar uno de oficio, pero Calvo se opuso, por lo que la autoridad judicial determinó suspender la audiencia para este miércoles, 16 de febrero, para las 09:30, en el Palacio de Justicia.

"No puedo aceptar un abogado impuesto por el Ministerio Público, por lo que voy a esperar un abogado de mi confianza", dijo el líder cívico.





También agregó que todo el proceso que se le sigue se maneja políticamente, haciendo notar la presencia del diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS), Hernán Hinojosa, en las audiencias que se han llevado adelante en este caso.



“El juez tiene un odio irracional hacia Rómulo Calvo, sus abogados y a todo el Comité pro Santa Cruz. El juez debería reconocer que está parcializado y permitir que otra autoridad lleve adelante la audiencia”, dijo Camacho horas antes en entrevista con EL DEBER Radio.



