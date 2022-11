Rómulo Calvo:"Hemos desafiado al Gobierno y si no nos escuchan vamos a iniciar acciones ya sea por el camino al Federalismo"

"Creo que es necesario ir por etapas, nosotros hemos desafiado al Gobierno diciéndole que si no nos escuchan vamos a tomar las acciones para iniciar el camino al Federalismo, un Estado Confederado o alguna forma que nos pueda librar del centralismo abusivo en el que estamos viviendo", manifestó el líder cívico. Ante esta explicación, fue aplaudido por los vecinos que se congregaron en las afueras de su casa.

Calvo permanece bajo arresto domiciliario y, por este motivo, no pudo asistir al Cabildo.

Detalló que en caso de no tener respuestas del Gobierno de Luis Arce, se formará una comisión en el Comité Cívico con gente notable, abogados constitucionalistas y profesionales entendidos en la materia para trabajar en busca de una salida federalista para Santa Cruz.