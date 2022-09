Rufina Cuéllar Aguilar, la más longeva de Ascensión de Guarayos, murió a los 104 años

Cerca de las 15:00 del viernes, 9 de septiembre, el cansado corazón de doña Rufina Cuéllar Aguilar dio su último latido. La vida de esta mujer se apagó a sus 104 años.



Su carnet de identidad indica que nació en 1931, pero su hijo Eusebio, asegura que esa fecha no es la real, que fue una equivocación de los funcionarios de identificación.



Dijo que su verdadera fecha de nacimiento fue el 19 de julio de 1918, en un punto llamado El Trompillo, provincia Marban, Beni, tal como reza su certificado de bautismo.



Siendo casi una adolescente, dona Rufina unió su vida a la de un apuesto mozo de la zona, don Ignacio Sotelo Rivera, que hace 24 años falleció. De esa unión nacieron 8 hijos, siete de los cuales están vivos y con buena salud. Solo uno partió a la presencia de Dios.



Ubaldina, otra hija de doña Rufina, contó que sus padres se fueron a vivir a un establecimiento llamado "Villa Fortuna", donde prácticamente nacieron todos los hermanos, y que desde hace 27 años viven en las tierras altas de Guarayos.



La descendencia de la abuela se multiplicó. Los nietos superan los 50, le siguen los bisnietos y tataranietos, cuenta Kelly Peña, una de las nietas.



En Villa Fortuna, también en la provincia Marban, a dos leguas del Río Ibare, el principal sustento de la familia, además de la agricultura y la cacería de animales, era la molienda. Ahí se hacía miel, chancaca, jalea, entre otros derivados de la caña de azúcar. Con estos productos hacían "trueque", por carne, manteca, leche, queso y otros alimentos que faltaban.



¡Cuál fue el secreto para que doña Rufina hubiera vivido más de un siglo?, fue la pregunta que le hicimos a los hermanos en el velorio. "La buena alimentación, comer sano, también el trabajo y vivir en paz, no pelearse con nadie", respondió su hijo Eusebio, quien ya raya los 70 años de edad.



Otra de sus hijas dijo que su mamá siempre fue una mujer sana, que contadas veces fue al médico. Su muerte se debió a su avanzada edad, su cuerpo ya no daba, pero de ninguna enfermedad en particular.



Los hijos describieron a su madre como una mujer jovial, servicial y educada, a pesar de carecer de estudios. Dijo que durante toda su vida fue una mujer religiosa y devota de la virgen de Cotoca.