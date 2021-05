Ruta a Cochabamba está bloqueada debido a pugna entre extractores de áridos

Escucha esta nota aquí

La mañana de este jueves, un grupo de transportistas afiliados a la Federación Departamental de Cooperativas de Transporte de Santa Cruz (Fedectrans) inició un bloqueo de la carretera a Cochabamba para exigir que los extractores de áridos les permitan ingresar ripio rodado del Chapare a Santa Cruz. El punto de bloqueo se instaló en el municipio de San Carlos.

La medida de presión se da, luego de que los extractores de árido iniciaron una vigilia en el municipio de Buena Vista, para impedir que los transportistas traigan ripio a comercializarlo en el departamento cruceño, incumplimiento con un convenio firmado en 2015, el cual permitía la venta de esta material proveniente del trópico Cochabamba.

Elías Orozco, uno de los dirigentes movilizados, explicó que demandan una solución al problema, a fin de no ser afectados económicamente. Aseguró que el bloqueo de la ruta no será levantado mientras las autoridades del Gobierno no atiendan sus demandas.

“Tenemos deudas con el banco que no podemos cumplir, venimos peregrinando para ser atendidos por las autoridades. La solución está en las manos del Ministerio de Gobierno, ya que entre nosotros, los productores de áridos y agregados, no podemos alcanzar un acuerdo”, señaló Orozco.

El bloqueo de la carretera se inició a las 10:00 y no solo afecta a los vehículos que transportan áridos y agregados, sino también al transporte público y privado.

Orozco agregó que la dirigencia máxima del sector se encuentra en la ciudad de La Paz a fin de concretar una cita con las autoridades pertinentes que puedan dar fin a este conflicto que data desde hace muchos años.

