Saavedra critica que desayuno escolar contenga "pipocas del futuro" (con fecha de elaboración adelantada)

Observó que estas pipocas se entregan como ración seca, sin la ración líquida, y dice que no podrían tomarse como un alimento hacia los niños, porque no cuentan con las propiedades nutricionales que necesitan. El concejal acotó además otro aspecto preocupante: que estos productos tienen fecha de fabricación adelantada, pues dice que se elaboraron el 21 de febrero, cuando esa fecha aún no ha llegado.